Главный тренер Юрген Клопп рассказал о задачах команды в предстоящем чемпионате Англии.

«Будем бороться за чемпионство. Сезон нельзя начинать без амбиций. Нужно ставить цели, и, думаю, у нас очень хорошая команда. В прошлом сезоне нам немного не повезло.

Думаю, мы можем играть лучше. Будем надеяться, что все получится и нам не придется многое исправлять», — сказал Клопп.

В прошлом чемпионате Англии мерсисайдцы заняли 4-е место и начнут выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф.