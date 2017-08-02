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    Юрген Клопп: «Ливерпуль» будет бороться за чемпионство»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о задачах команды в предстоящем чемпионате Англии.

    «Будем бороться за чемпионство. Сезон нельзя начинать без амбиций. Нужно ставить цели, и, думаю, у нас очень хорошая команда. В прошлом сезоне нам немного не повезло.

    Думаю, мы можем играть лучше. Будем надеяться, что все получится и нам не придется многое исправлять», — сказал Клопп.

    В прошлом чемпионате Англии мерсисайдцы заняли 4-е место и начнут выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф.

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