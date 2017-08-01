«Ростов» интересуется нападающим «ПСЖ» Баэбеком

в ближайшее время постарается купить нападающего, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб проявляет интерес к трем форвардам. Приход каждого возможен только на правах возмездного трансфера.

В шорт-лист входят игрок Жан-Кристоф Баэбек, который в прошлом сезоне на правах аренды играл за «Пескару».

Также ростовчане рассматривают кандидатуру футболиста Дуе Чопа, игравшего в прошлом сезоне за хихонский «Спортинг».

Третьим в списке является нападающий Самуэль Арментерос.

Подробную статистику выступлений Баэбека вы можете посмотреть здесь, Чопа – здесь, Арментероса – здесь.