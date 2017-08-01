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    «Ростов» интересуется нападающим «ПСЖ» Баэбеком

    Теги ПСЖ Ростов Кальяри высшая лига Голландия Хераклес Премьер-лига Россия лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Спортинг Хихон Самуэль Арментерос Дуе Чоп Пескара Жан-Кристоф Баэбек

    «Ростов» в ближайшее время постарается купить нападающего, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Клуб проявляет интерес к трем форвардам. Приход каждого возможен только на правах возмездного трансфера.

    В шорт-лист входят игрок «ПСЖ» Жан-Кристоф Баэбек, который в прошлом сезоне на правах аренды играл за «Пескару».

    Также ростовчане рассматривают кандидатуру футболиста «Кальяри» Дуе Чопа, игравшего в прошлом сезоне за хихонский «Спортинг».

    Третьим в списке является нападающий «Хераклеса» Самуэль Арментерос.

    Подробную статистику выступлений Баэбека вы можете посмотреть здесь, Чопа – здесь, Арментероса – здесь.

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