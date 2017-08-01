«Ростов» интересуется нападающим «ПСЖ» Баэбеком
«Ростов» в ближайшее время постарается купить нападающего, сообщает «Спорт-Экспресс».
Клуб проявляет интерес к трем форвардам. Приход каждого возможен только на правах возмездного трансфера.
В шорт-лист входят игрок «ПСЖ» Жан-Кристоф Баэбек, который в прошлом сезоне на правах аренды играл за «Пескару».
Также ростовчане рассматривают кандидатуру футболиста «Кальяри» Дуе Чопа, игравшего в прошлом сезоне за хихонский «Спортинг».
Третьим в списке является нападающий «Хераклеса» Самуэль Арментерос.
Подробную статистику выступлений Баэбека вы можете посмотреть здесь, Чопа – здесь, Арментероса – здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.