Дмитрий Комбаров: «Спартаку» нужно усиление топовыми футболистами под Лигу чемпионов»
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после победы над «Краснодаром» (2:0) высказался на тему усиления состава.
«Что касается усиления состава, о котором говорил Каррера на послематчевой пресс-конференции, то мне тяжело об этом судить. Это дело тренерского штаба и селекционного отдела клуба.
Наверное, под Лигу чемпионов нужно усиление. Но не игроками на перспективу, а топовыми футболистами. Играть на три фронта всегда тяжело, нужна ротация состава», — сказал Комбаров.
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