Защитник Дмитрий Комбаров после победы над «Краснодаром» (2:0) высказался на тему усиления состава.

«Что касается усиления состава, о котором говорил Каррера на послематчевой пресс-конференции, то мне тяжело об этом судить. Это дело тренерского штаба и селекционного отдела клуба.

Наверное, под Лигу чемпионов нужно усиление. Но не игроками на перспективу, а топовыми футболистами. Играть на три фронта всегда тяжело, нужна ротация состава», — сказал Комбаров.