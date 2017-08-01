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    Дмитрий Комбаров: «Спартаку» нужно усиление топовыми футболистами под Лигу чемпионов»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров Премьер-лига Россия Лига чемпионов Массимо Каррера

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после победы над «Краснодаром» (2:0) высказался на тему усиления состава.

    «Что касается усиления состава, о котором говорил Каррера на послематчевой пресс-конференции, то мне тяжело об этом судить. Это дело тренерского штаба и селекционного отдела клуба.

    Наверное, под Лигу чемпионов нужно усиление. Но не игроками на перспективу, а топовыми футболистами. Играть на три фронта всегда тяжело, нужна ротация состава», — сказал Комбаров.

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