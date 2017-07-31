Полузащитник Куинси Промес рассказал о своей роли в команде и о том, как он изменился в России.

- Вы в России почти четыре года. Сильно изменились за это время?

- Конечно. Я приехал сюда мальчиком, а стал мужчиной. Как только я стал игроком , то сразу сказал, что хочу стать чемпионом. В следующем сезоне я повторил это снова.

И вот на третий год мечта сбылась. Я помог «Спартаку» выйти на новый уровень, а он помог мне.

- Со стороны кажется, что вы стали больше нервничать. Чаще кричите на судей, на партнеров по команде?

- Я не кричу на моих партнеров по команде.

- А что вы делаете?

- Я даю им указания. Это то, что должен делать лидер. Они дают указания своим партнерам по команде. Но если вы хотите, я буду молчать, пожалуйста.

Если вы видите, что я разговариваю с ребятами, то вы должны понимать: это моя обязанность. Я должен говорить им правду. Раньше у меня не было такого права, а теперь оно есть.

Что касается судей, работа некоторых оставляет желать лучшего. Вот и все.

- В команде вас слушают?

- А почему нет. Почему бы им не слушать меня? Полагаете, у нас конфликт? Это футбол. Как так получилось, что мы пропустили на 90-й минуте в матче с «Динамо»? Я могу об этом поговорить или нет? Они также могут предъявить мне претензию: Промес, а что ж ты не забил три гола? Мы одна команда, и мы должны разговаривать друг с другом.

В прошлом году я тоже давал указания: мы стали чемпионами, и никто не возникал. А теперь, когда мы забуксовали, все только и говорят, что Промес нервничает, Промес то, Промес се. Полная чепуха. Если меня что-то и нервирует, то исключительно весь этот бред, – сказал Промес.