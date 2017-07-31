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    Фурсенко о перспективах Дзюбы в «Зените: «Стопроцентную гарантию дает только страховой полис»

    Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Тосно» (1:0) в матче чемпионата России оценил вероятность ухода форварда команды Артема Дзюбы в другой клуб.

    — То, что не играет Дзюба, как-то влияет на команду?

    — Почему не играет? Играет. Вышел сегодня, достойно боролся.

    — Про него рассуждают в контексте ухода в «Локомотив».

    — Слухов ходит всегда столько… Правды из них ровно 10 процентов.

    — Вы можете наверняка утверждать, что он останется в «Зените» этим летом?

    — Вы сами понимаете, что стопроцентную гарантию дает только страховой полис. Мы на него надеемся, рассчитываем, дай бог ему здоровья, — сказал Фурсенко.

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