Фурсенко о перспективах Дзюбы в «Зените: «Стопроцентную гарантию дает только страховой полис»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Тосно» (1:0) в матче чемпионата России оценил вероятность ухода форварда команды Артема Дзюбы в другой клуб.
— То, что не играет Дзюба, как-то влияет на команду?
— Почему не играет? Играет. Вышел сегодня, достойно боролся.
— Про него рассуждают в контексте ухода в «Локомотив».
— Слухов ходит всегда столько… Правды из них ровно 10 процентов.
— Вы можете наверняка утверждать, что он останется в «Зените» этим летом?
— Вы сами понимаете, что стопроцентную гарантию дает только страховой полис. Мы на него надеемся, рассчитываем, дай бог ему здоровья, — сказал Фурсенко.
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