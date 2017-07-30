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    Защитник «Ман Сити» Мангаля отказался от перехода в «Спартак»

    Теги Спартак Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Элиаким Мангаля

    «Спартак» не смог приобрести центрального защитника «Манчестер Сити» Элиакима Мангаля, выступавшего в прошлом сезона на правах аренды в «Валенсии».

    Сообщается, что 26-летний француз отклонил предложение московского клуба.

    Ранее стало известно, что «Сити» готов отпустить Мангаля за 20 миллионов евро.

    Мангаля – один из 8 игроков, которых английский клуб хочет продать в это межсезонье, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

    Ранее «горожане» уже расстались с 10 футболистами на общую сумму в 42 млн фунтов. На приобретение новичков «Сити» потратил этим летом 220 млн.

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