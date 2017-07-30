Защитник «Ман Сити» Мангаля отказался от перехода в «Спартак»

не смог приобрести центрального защитника «Манчестер Сити» , выступавшего в прошлом сезона на правах аренды в «Валенсии».

Сообщается, что 26-летний француз отклонил предложение московского клуба.

Ранее стало известно, что «Сити» готов отпустить Мангаля за 20 миллионов евро.

Мангаля – один из 8 игроков, которых английский клуб хочет продать в это межсезонье, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Ранее «горожане» уже расстались с 10 футболистами на общую сумму в 42 млн фунтов. На приобретение новичков «Сити» потратил этим летом 220 млн.