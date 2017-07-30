Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов высказался после победы над (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

- Хорошая игра, хорошая победа. Думаю, мы во втором тайме усилили игру с помощью замен, за счет ребят, которые вышли и усилили натиск на соперника за счет скорости.

- Три матча – три победы. За счет чего удался хороший старт в сезоне? Смена названия повлияла или новая тактика?

- Наше дело, наша работа, наш труд. И нужно, чтобы этот труд приносил удовольствие нам самим — игрокам, руководителям клуба. Могу сказать слова благодарности Рамзану Ахматовичу Кадырову, благодаря которому созданы все условия для работы, а также поблагодарить Магомеда Даудова, который всегда с нами.

Смена названия также имеет важное значение. Перед игрой мы были в Мемориальном комплексе Славы имени первого президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова, для нас это очень важно, это также способствовало победе.

Балай давно играет травмированным, почти год — с болевыми ощущениями. Мы решили прекратить это и отправили его на лечение в Испанию. Роши получил травму на тренировке, думаю, он восстановится к матчу с «Уфой». Швец должен начать работу в общей группе к матчу с «Краснодаром». Возвращение Мбенге затягивается, здесь, скорее, дело идет к сентябрю, — сказал Кононов.

«Ахмат» – лидер премьер-лиги. Не ждали?