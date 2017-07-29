Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Три класико почти подряд! Обновите клубные приложения «Реала» и «Барселоны» на русском

    Теги Барселона Реал Мадрид Sports.ru Суперкубок Испании International Champions Cup мобильные приложения

    Сегодня в рамках International Champions Cup пройдет первое класико нового сезона – «Реал» с «Барселоной» сыграют в Майами.

    Кроме того, совсем скоро нас ждут два матча между этими командами за Суперкубок Испании.

    Клубные приложения «Реала» и «Барселоны» – самый удобный способ следить за играми команд и узнавать свежие новости.

    В этих приложениях вы найдете:

    – Новости, тексты и интервью о клубе;

    – Онлайн-трансляции матчей, составы команд;

    – Статистика турниров и игроков команд;

    – Календарь и расписание матчей – Чемпионат Испании – Примера или Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига Чемпионов;

    – Блоги пользователей и статьи;

    – Форумы, чаты и комментарии для общения с другими болельщиками.

    Скачать приложение «Реала» на Аndroid

    Скачать приложение «Реала» на iOs

    Скачать приложение «Барселоны» на Аndroid

    Скачать приложение «Барселоны» на iOs

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться