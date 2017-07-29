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    «Галатасарай» ведет переговоры с Феллайни

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Маруан Феллайни

    Спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн сообщил, что клуб намерен подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни.

    «Сюрпризы будут. Мы ведем переговоры с Феллайни. Мы сделали запрос. Мы близки.

    Нам нужен такой игрок, как Феллайни, который будет много двигаться в средней линии», – сказал Эргюн.

    По информации Ajansspor, турки уже согласовали условия личного контракта с 29-летним бельгийцем.

    Контракт Феллайни с «МЮ» рассчитан еще на год. Игроку не было предложено новое соглашение.

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