«Галатасарай» ведет переговоры с Феллайни
Спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн сообщил, что клуб намерен подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни.
«Сюрпризы будут. Мы ведем переговоры с Феллайни. Мы сделали запрос. Мы близки.
Нам нужен такой игрок, как Феллайни, который будет много двигаться в средней линии», – сказал Эргюн.
По информации Ajansspor, турки уже согласовали условия личного контракта с 29-летним бельгийцем.
Контракт Феллайни с «МЮ» рассчитан еще на год. Игроку не было предложено новое соглашение.
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