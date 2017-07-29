«Галатасарай» ведет переговоры с Феллайни

Спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн сообщил, что клуб намерен подписать полузащитника Маруана Феллайни.

«Сюрпризы будут. Мы ведем переговоры с Феллайни. Мы сделали запрос. Мы близки.

Нам нужен такой игрок, как Феллайни, который будет много двигаться в средней линии», – сказал Эргюн.

По информации Ajansspor, турки уже согласовали условия личного контракта с 29-летним бельгийцем.

Контракт Феллайни с «МЮ» рассчитан еще на год. Игроку не было предложено новое соглашение.