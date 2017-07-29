Emirates Cup. «Арсенал» встречается с «Бенфикой», «РБ Лейпциг» уступил «Севилье»
Emirates Cup
Лондон, Англия
РБ Лейпциг – Севилья – 0:1 (0:1)
Арсенал – Бенфика – 0:0 (первый тайм)
«Арсенал»: Оспина, Мертесакер, Колашинац, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Джака, Коклен, Нельсон, Ивоби, Уолкотт, Жиру.
«Бенфика»: Сезар, Бута, Луизао, Жардел, Элизеу, Аугусто, Сеферович, Серви, Жонас, Сальвио, Пицци.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.