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    Emirates Cup. «Арсенал» встречается с «Бенфикой», «РБ Лейпциг» уступил «Севилье»

    Теги Бенфика Севилья Арсенал результаты Emirates Cup РБ Лейпциг

    Emirates Cup

    Лондон, Англия

    РБ Лейпциг – Севилья – 0:1 (0:1)

    Арсенал – Бенфика – 0:0 (первый тайм)

    «Арсенал»: Оспина, Мертесакер, Колашинац, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Джака, Коклен, Нельсон, Ивоби, Уолкотт, Жиру.

    «Бенфика»: Сезар, Бута, Луизао, Жардел, Элизеу, Аугусто, Сеферович, Серви, Жонас, Сальвио, Пицци.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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