Комментатор , ведущий программы «Свисток» Владислав Батурин рассказал о проблемах при работе на играх премьер-лиги.

«На мой взгляд, работа не с места событий серьезно влияет на восприятие комментатором всего того, что происходит на футбольном поле. Это касается и эмоций, и каких-то отдельных моментов игры.

Комментатор, который находится на стадионе, имеет возможность более профессионально и квалифицировано выполнять свою работу, нежели сидя у маленького монитора.

Поэтому я считаю огромным минусом складывающуюся сегодня экономическую обстановку на «Матч ТВ». Теперь мы вынуждены чуть ли не половину игр комментировать из Москвы», – сказал Батурин.

Кажется, «Матч ТВ» уже не такой богатый и успешный

Самые дорогие свои передачи «Матч ТВ» закупает у продакшн-компании, связанной с Канделаки и Билан