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    Владислав Батурин: «Считаю огромным минусом складывающуюся сегодня экономическую обстановку на «Матч ТВ»

    Теги Премьер-лига Россия телевидение Владислав Батурин Матч ТВ

    Комментатор «Матч ТВ», ведущий программы «Свисток» Владислав Батурин рассказал о проблемах при работе на играх премьер-лиги.

    «На мой взгляд, работа не с места событий серьезно влияет на восприятие комментатором всего того, что происходит на футбольном поле. Это касается и эмоций, и каких-то отдельных моментов игры.

    Комментатор, который находится на стадионе, имеет возможность более профессионально и квалифицировано выполнять свою работу, нежели сидя у маленького монитора.

    Поэтому я считаю огромным минусом складывающуюся сегодня экономическую обстановку на «Матч ТВ». Теперь мы вынуждены чуть ли не половину игр комментировать из Москвы», – сказал Батурин.

    Кажется, «Матч ТВ» уже не такой богатый и успешный

    Самые дорогие свои передачи «Матч ТВ» закупает у продакшн-компании, связанной с Канделаки и Билан

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