FourFourTwo: Яшин – 22-й в рейтинге лучших футболистов в истории, Блохин – 45-й
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг величайших игроков в истории футбола.
Лучшим был признан бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона.
Топ-100:
1. Диего Марадона (Аргентина)
2. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
3. Пеле (Бразилия)
4. Йохан Кройфф (Голландия)
5. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)
6. Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
7. Франц Беккенбауэр (ФРГ)
8. Зинедин Зидан (Франция)
9. Ференц Пушкаш (Венгрия)
10. Роналдо (Бразилия)
...
22. Лев Яшин (СССР)
45. Олег Блохин (СССР).
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
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