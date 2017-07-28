Букмекерская контора Winline продолжает принимать ставки на победителя российской Премьер-лиги.

После двух туров «Зенит» считается явным фаворитом турнира: на победу клуба из Санкт-Петербурга можно поставить за 2.05. ЦСКА, по версии букмекеров, фиширует вторым (коэффициент — 4.05). За 4.25 можно поставить на второе «золото» «Спартака» подряд.

Другие клубы едва ли вмешаются в чемпионскую гонку: коэффициент на «Локомотив» составляет 19,50, на «Рубин» — 22,00, на «Краснодар» — 26,00.

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