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    Букмекеры: «Зенит» станет победителем РФПЛ

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Премьер-лига Россия ставки на спорт Краснодар ставки на футбол

    Букмекерская контора Winline продолжает принимать ставки на победителя российской Премьер-лиги.

    После двух туров «Зенит» считается явным фаворитом турнира: на победу клуба из Санкт-Петербурга можно поставить за 2.05. ЦСКА, по версии букмекеров, фиширует вторым (коэффициент — 4.05). За 4.25 можно поставить на второе «золото» «Спартака» подряд.

    Другие клубы едва ли вмешаются в чемпионскую гонку: коэффициент на «Локомотив» составляет 19,50, на «Рубин» — 22,00, на «Краснодар» — 26,00.

    ПОСТАВИТЬ НА ПОБЕДИТЕЛЯ РФПЛ

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