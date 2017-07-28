Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло оценил шансы «Милана» и «Ювентуса» на чемпионство.

«Не думаю, что «Милан» сможет побороться за скудетто. В команду пришло около десяти игроков, которым нужно сыграться.

Когда этот процесс завершится, «Милан» станет стопроцентным конкурентом . Тренеру предстоит нелегкая задача, превратить большую группу игроков в единое целое.

Чемпионом, как обычно, станет «Ювентус», — сказал Пирло.