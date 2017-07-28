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    Андреа Пирло: «Не думаю, что «Милан» сможет побороться за скудетто. Чемпионом станет «Ювентус»

    Теги Милан Андреа Пирло Ювентус серия А Италия

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло оценил шансы «Милана» и «Ювентуса» на чемпионство.

    «Не думаю, что «Милан» сможет побороться за скудетто. В команду пришло около десяти игроков, которым нужно сыграться.

    Когда этот процесс завершится, «Милан» станет стопроцентным конкурентом «Ювентуса». Тренеру предстоит нелегкая задача, превратить большую группу игроков в единое целое.

    Чемпионом, как обычно, станет «Ювентус», — сказал Пирло.

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