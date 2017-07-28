«СКА Хабаровск» поднял цены на билеты на матч со «Спартаком» из-за большого спроса

«СКА Хабаровск» в матче 8-го тура РФПЛ примет .

Билеты второй категории на игру с действующим чемпионом подорожали на триста рублей из-за большого спроса.

Согласно ценовой политике, билеты второй категории стоят 300 рублей, третьей – 200 рублей, а четвертой – 100 рублей.

Цена поднята только на игру со «Спартаком». Болельщики смогут посетить ее за 600 рублей на центральную трибуну.

Матч — «Спартак» состоится в воскресенье, 27 августа. Начало — в 11.00 по московскому времени.