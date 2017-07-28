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    Неймар после матча с «Реалом» отправится в Китай на мероприятие Nike, а потом может перейти в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы товарищеские матчи (клубы) Неймар International Champions Cup

    Форвард «Барселоны» Неймар после воскресного матча с «Реалом» в рамках International Champions Cup, который состоится в Майами, не вернется с командой в Испанию.

    Сообщается, что 25-летний бразилец отправится в Китай на мероприятие Nike – технического спонсора «Барселоны».

    После этого Неймар может присоединиться к «ПСЖ», с которым он уже согласовал контракт. Однако клубы еще не договорились по сумме компенсации за игрока.

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