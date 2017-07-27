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    17-летний воспитанник «Краснодара» Сулейманов забил победный мяч в ворота «Люнгбю» в дебютном матче ЛЕ

    Теги Премьер-лига Россия Лига Европы Краснодар Люнгбю Магомед-Шапи Сулейманов

    «Краснодар» обыграл «Люнгбю» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (2:1).

    Победный мяч в добавленное время забил 17-летний форвард Магомед-Шапи Сулейманов. Он воспитанник академии краснодарцев.

    Этот матч стал для Сулейманова дебютным в еврокубках, ранее в этом сезоне он выходил на поле в матчах премьер-лиги.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Люнгбю».

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