Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло принес извинения болельщикам за неприличный жест, показанный трибунам в перерыве матча ФНЛ.

«Я хочу принести свои искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного-единственного человека.

На матч приехал мой друг, во время перерыва мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть.

Я бы никогда не позволил себе и кому-то еще обидеть своих болельщиков. Это правда», — написал Молло по-русски в своем инстаграме.

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