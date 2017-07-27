Йоан Молло: «Жест предназначался моему другу на трибуне, я никого не хотел обидеть»
Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло принес извинения болельщикам за неприличный жест, показанный трибунам в перерыве матча ФНЛ.
«Я хочу принести свои искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного-единственного человека.
На матч приехал мой друг, во время перерыва мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть.
Я бы никогда не позволил себе и кому-то еще обидеть своих болельщиков. Это правда», — написал Молло по-русски в своем инстаграме.
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