Мэрия Волгограда опровергла информацию о вырубке парка к ЧМ-2018: «На заброшенном месте будет новый парк»

Директор музея «Сталинградская битва» в Волгоградской области Алексей Васин заявил, что никакого «Парка вдов» на Мамаевом кургане, где якобы вырубили деревья, не существует.

«Там был посадочный материал, но он имел очень неприглядный вид. Деревья столько не живут, половина из них была больная, вторая — высохшая. Эта территория не была прогулочной.

«Парка вдов» просто не существует. Это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании «Парка вдов» нет даже в архивах», — сказал Васин.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на мэрию Волгограда, в парковой зоне Мамаева кургана появится парк с новыми деревьями, лавочками, велодорожками и автопарковкой.

«На абсолютно заброшенном месте, где заросли высохших деревьев и кустарников, появится новый современный парк с молодыми саженцами, зеленым амфитеатром, автопарковкой – это будет вторая очередь мемориального парка «Аллея России», ее планируется открыть к 9 мая будущего года», – сказала представитель городской администрации.