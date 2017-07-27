Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Краснодар» – «Люнгбю», «Зенит» в гостях у «Бней-Иегуды»
Российские клубы стартуют в Лиге Европы. «Краснодар» встретится с датским «Люнгбю», а «Зенит» в гостях сыграет с израильским «Бней Иегудой».
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 27 июля, 20.30, «Мошава»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.