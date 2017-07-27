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    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Краснодар» – «Люнгбю», «Зенит» в гостях у «Бней-Иегуды»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Лига Европы результаты Краснодар Бней Иегуда Люнгбю

    Российские клубы стартуют в Лиге Европы. «Краснодар» встретится с датским «Люнгбю», а «Зенит» в гостях сыграет с израильским «Бней Иегудой».

    Лига Европы

    3-й квалификационный раунд

    Первые матчи

    Краснодар Россия – Люнгбю Дания
    Дата проведения
    27 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
    Онлайн матча
    Бней-Иегуда Израиль – Зенит Россия
    Дата проведения
    27 июля, 20.30, «Мошава»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Лиги Европы

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