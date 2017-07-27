«Милан» поинтересовался у Мендеша планами Роналду

Руководство «Милана» во время переговоров на Сардинии с известным футбольным агентом Жорже Мендешем запросило информацию по его клиенту форварду Криштиану Роналду.

Сообщается, что генеральный директор итальянского клуба и спортивный директор Массимо Мирабелли попросили Мендеша держать их в курсе, если Роналду захочет сменить клуб.

Ранее появилась информация о том, что португалец намерен покинуть «Реал» из-за проблем с налогами. Позже стало известно, что Роналду останется в мадридском клубе.