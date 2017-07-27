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    «Милан» поинтересовался у Мендеша планами Роналду

    Теги Милан Криштиану Роналду Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш Марко Фассоне Массимо Мирабелли

    Руководство «Милана» во время переговоров на Сардинии с известным футбольным агентом Жорже Мендешем запросило информацию по его клиенту форварду «Реала» Криштиану Роналду.

    Сообщается, что генеральный директор итальянского клуба Марко Фассоне и спортивный директор Массимо Мирабелли попросили Мендеша держать их в курсе, если Роналду захочет сменить клуб.

    Ранее появилась информация о том, что португалец намерен покинуть «Реал» из-за проблем с налогами. Позже стало известно, что Роналду останется в мадридском клубе.

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