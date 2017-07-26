Хосеп Гвардиола: «Пару лет назад я не мог представить, что за игрока будут платить 100-120 миллионов»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал рост стоимости футболистов на трансферном рынке.
«Несколько лет назад, да даже пару лет назад, я не мог представить, что люди будут платить за одного игрока 100 миллионов евро, 120 миллионов.
Но сейчас это происходит, и это будет происходить и дальше. Это большие суммы, но мы ничего с этим поделать не можем», – сказал Гвардиола.
Отметим, что за свою тренерскую карьеру Гвардиола потратил почти миллиард евро на приобретение новых футболистов в свои клубы – «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити».
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