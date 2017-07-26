Главный тренер Хосеп Гвардиола прокомментировал рост стоимости футболистов на трансферном рынке.

«Несколько лет назад, да даже пару лет назад, я не мог представить, что люди будут платить за одного игрока 100 миллионов евро, 120 миллионов.

Но сейчас это происходит, и это будет происходить и дальше. Это большие суммы, но мы ничего с этим поделать не можем», – сказал Гвардиола.

Отметим, что за свою тренерскую карьеру Гвардиола потратил почти миллиард евро на приобретение новых футболистов в свои клубы – «Барселону», «Баварию» и .

Гвардиола потратил на трансферы за карьеру 1 млрд евро