В Испании закрыли дело о налоговых нарушениях при переходе Неймара

Федеральная прокуратура Испании закрыла дело об уклонении от уплаты налогов, возбужденное против , его отца, бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя и нынешнего главы клуба Жозепа Бартомеу.

Дело было открыто в 2013 году. Испанский суд признал полностью законным переход бразильца из в «Барселону».

Однако отмечается, что прокуроры могут подать новую жалобу.