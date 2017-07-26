В Испании закрыли дело о налоговых нарушениях при переходе Неймара
Федеральная прокуратура Испании закрыла дело об уклонении от уплаты налогов, возбужденное против Неймара, его отца, бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя и нынешнего главы клуба Жозепа Бартомеу.
Дело было открыто в 2013 году. Испанский суд признал полностью законным переход бразильца из «Сантоса» в «Барселону».
Однако отмечается, что прокуроры могут подать новую жалобу.
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