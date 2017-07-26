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    В Испании закрыли дело о налоговых нарушениях при переходе Неймара

    Теги Сантос высшая лига Бразилия Барселона примера Испания бизнес Неймар Сандро Росель Жозеп Бартомеу

    Федеральная прокуратура Испании закрыла дело об уклонении от уплаты налогов, возбужденное против Неймара, его отца, бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя и нынешнего главы клуба Жозепа Бартомеу.

    Дело было открыто в 2013 году. Испанский суд признал полностью законным переход бразильца из «Сантоса» в «Барселону».

    Однако отмечается, что прокуроры могут подать новую жалобу.

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