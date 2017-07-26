Газзаев внесет в Госдуму законопроект о сокращении числа профессиональных клубов наполовину и об их финансировании за счет частных инвестиций

Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту рассказал о мерах, которые помогут реформировать российский футбол.

– В начале июля в Думе выступал Мутко. Вы жестко ему оппонировали. После его выступления у вас появилась хотя бы маленькая надежда на то, что в нашем футболе потихоньку все же начинаются реформы?

– Время перемен настало давно. Но, к сожалению, люди, которые руководят российским футболом, либо некомпетентны, либо намеренно тормозят этот процесс. Мой проект реформ, предложенный еще в 2013 – 2014 годах, оказался неинтересен Министерству спорта и РФС. И вот куда мы в итоге пришли: провалено пять крупных турниров подряд (два чемпионата Европы, два чемпионата мира и Кубок конфедераций), у России нет успехов на международной арене ни на уровне сборной, ни на уровне клубов.

Некоторые вещи обязательно нужно поменять. Про лимит мы уже говорили. Непонятно, зачем России 105 профессиональных клубов, большинство из которых финансируются из региональных бюджетов. Их же невозможно содержать, поэтому многие клубы и снимаются с соревнований или испытывают финансовые трудности.

В осенней сессии я планирую внести в Госдуму законопроект о сокращении числа профессиональных футбольных клубов наполовину и об изменении системы их финансирования, которое должно осуществляться исключительно за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний.

О такой системе финансирования в своих выступлениях неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Владимирович Путин, — сказал Газзаев.