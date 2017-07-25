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    Виктор Гончаренко: «Команда поздравила Акинфеева. Эта серия над ним довлела»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия Лига чемпионов АЕК Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над АЕК (2:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Надо сказать, что это только половина пути, ведь противостояние двухматчевое. Два выездных гола – хороший задел, но в Лиге чемпионов расслабляться нельзя. Надо сохранять концентрацию до конца. Что касается игры, сказался богатый опыт участия в Лиге чемпионов. Мы знали, что делаем. Мы удачно реализовали два угловых удара, но и в целом контролировали ход игры.

    – Васин начал в тройке защитников справа, потом перешел в центр. Вам не понравилось, как он действовал?

    – Он весь матч играл на позиции правого центрального, а в центр смещался только по ситуации.

    – Насколько эффективными были перестановки в стартовом составе?

    – Нам надо было реагировать на то, что происходило в матчах с «Локомотивом» и «Анжи». В тех играх в атаке действовали хорошо, но в обороне были проблемы. С помощью Чалова мы усилили давление на соперника. А перестановка Василия Березуцкого и Васина оправдала себя в защите.

    – Прервалась серия Акинфеева. Команда поздравила его?

    – Конечно, поздравила. Каждая серия имеет начало, продолжение и конец. Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела. Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить.

    – Сказалась ли жара на том, что футбол не был особо скоростным?

    – Командные скорости зависят от того, как действуют обе команды. Если одна закрытая, то высоких скоростей не будет. Но и жара была немаловажным фактором, – сказал Гончаренко.

    Отметим, что прервалась серия Акинфеева (43 матча) с учетом квалификации Лиги чемпионов. Серия Акинфеева без учета квалификации (39 матчей) пока что продолжается.

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