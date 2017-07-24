Губернатор Ленинградской области: «Если «Тосно» закрепится в РФПЛ, построим для клуба стадион»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил вероятность строительства арены для .

- На нынешний сезон мы договорились с губернатором Петербурга Полтавченко о том, что «Тосно» будет субарендатором «Петровского». Играть за пределами области команде не придется.

Вопрос о стадионе для команды, представляющей Ленинградскую область, мне задают часто. Признаюсь честно: на ближайшие годы в наших планах нет строительства стадиона, отвечающего требованиям РФПЛ. Сейчас будем строить в области четыре современных футбольных стадиона, но максимальная вместимость арены будет пять тысяч зрителей (она будет построена в Гатчине). Понимаем, что такой стадион соответствует максимум критериям первого дивизиона.

В плане логистики Петербург — оптимальное место для проведения домашних игр «Тосно». Из Выборга или Подпорожья добраться до него проще, чем до другого районного центра. Если мы и будем строить стадион, то в качестве площадки будет выбрано Кудрово, куда в ближайшие годы планируют дотянуть метро. Со своей стороны пообещал представителям «Тосно», что стадион будет построен, если команда сумеет закрепиться в премьер-лиге.

- Будут ли предприняты шаги по привлечению в «Тосно» средств из бюджета Ленинградской области?

- Остаюсь при своей принципиальной позиции: из бюджета не будут тратиться деньги на содержание профессиональных команд. Это относится не только к «Тосно», но и к ватерпольным «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и волейбольному «Динамо», представляющим Ленинградскую область в элитных дивизионах.

Наша задача — развивать массовый спорт. Идем по другому пути: работаем с двадцаткой крупнейших компаний, ведущих бизнес в Ленинградской области. Хотим, чтобы они либо вошли в состав акционеров «Тосно», либо выступили рекламодателями на матчах клуба, — сказал Дрозденко.