Главный тренер Зинедин Зидан поделился мнением о комплектовании команды в межсезонье.

- Да, нас покинули очень хорошие игроки, зато пришли молодые, но мы пытаемся усилить состав. Довольны теми, кто недавно присоединился к нам, они тренируются и преисполнены страсти. Они в курсе, куда попали, но сезон покажет, усилили мы команду или нет.

- С уходом Мораты «Реал» стал слабее?

- Конечно. Мы видели, как он выступал в прошлом сезоне. Он дал многое команде, и сейчас нам не хватает форварда, — сказал Зидан.

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