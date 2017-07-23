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    Зинедин Зидан: «С уходом Мораты «Реал» стал слабее. Нам не хватает форварда»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Альваро Мората

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о комплектовании команды в межсезонье.

    - Да, нас покинули очень хорошие игроки, зато пришли молодые, но мы пытаемся усилить состав. Довольны теми, кто недавно присоединился к нам, они тренируются и преисполнены страсти. Они в курсе, куда попали, но сезон покажет, усилили мы команду или нет.

    - С уходом Мораты «Реал» стал слабее?

    - Конечно. Мы видели, как он выступал в прошлом сезоне. Он дал многое команде, и сейчас нам не хватает форварда, — сказал Зидан.

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