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    Массимо Каррера: «Не предполагал, что итоговый счет матча с «Уфой» будет именно такой. Мы всегда играем на победу»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Уфа Массимо Каррера Георгий Тигиев

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением по поводу матча 2-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

    – «Спартак» сегодня организовал немало опасных атак. Чего не хватило для победы?

    – Гола. Мы провели хороший матч. Мало что позволили сделать «Уфе». Создавали моменты, но не забивали. Именно в таких случаях матчи и завершаются со счетом 0:0. К тому же порой мы медленно начинали атаки – и соперники успевали занять верные позиции на поле.

    – Сегодня во втором тайме вышел Тигиев. Как оцените его игру?

    – Возможно, он совершил несколько ошибок. Но входить в игру на последних минутах всегда тяжело. Я бы сказал, что он, как и остальные, в целом справился со своей задачей.

    – Вы могли предположить, что итоговый счет будет именно таким?

    – Нет, не предполагал. Изначально мы всегда играем на победу. Но с такой командой, как «Уфа», добиться ее было нелегко, – заявил Каррера.

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