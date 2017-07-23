Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением по поводу матча 2-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

– «Спартак» сегодня организовал немало опасных атак. Чего не хватило для победы?

– Гола. Мы провели хороший матч. Мало что позволили сделать «Уфе». Создавали моменты, но не забивали. Именно в таких случаях матчи и завершаются со счетом 0:0. К тому же порой мы медленно начинали атаки – и соперники успевали занять верные позиции на поле.

– Сегодня во втором тайме вышел Тигиев. Как оцените его игру?

– Возможно, он совершил несколько ошибок. Но входить в игру на последних минутах всегда тяжело. Я бы сказал, что он, как и остальные, в целом справился со своей задачей.

– Вы могли предположить, что итоговый счет будет именно таким?

– Нет, не предполагал. Изначально мы всегда играем на победу. Но с такой командой, как «Уфа», добиться ее было нелегко, – заявил Каррера.