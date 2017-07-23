Геннадий Орлов о работе на матчах «Зенита»: «Я в очереди. Придет и мой черед»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, будет ли комментировать матчи в этом сезоне.

– В этом сезоне идет ротация комментаторов, но я стою в очереди, я в обойме. Когда-то придет и мой черед.

– То есть никто на вас крест не ставил?

– Просто все идет своим чередом. Ротация, понимаете? Все время разные комментаторы. На мой взгляд, это вполне нормально.

– Значит, с пониманием относитесь к происходящему?

– Конечно, абсолютно нормально.

– Ближайший матч «Зенита» будете комментировать?

– На следующий тур я опять не стою. Но что поделать – соблюдается очередность. Все профессионально, — сказал Орлов.