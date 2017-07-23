Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Геннадий Орлов о работе на матчах «Зенита»: «Я в очереди. Придет и мой черед»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия телевидение Геннадий Орлов Матч ТВ

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, будет ли комментировать матчи «Зенита» в этом сезоне.

    – В этом сезоне идет ротация комментаторов, но я стою в очереди, я в обойме. Когда-то придет и мой черед.

    – То есть никто на вас крест не ставил?

    – Просто все идет своим чередом. Ротация, понимаете? Все время разные комментаторы. На мой взгляд, это вполне нормально.

    – Значит, с пониманием относитесь к происходящему?

    – Конечно, абсолютно нормально.

    – Ближайший матч «Зенита» будете комментировать?

    – На следующий тур я опять не стою. Но что поделать – соблюдается очередность. Все профессионально, — сказал Орлов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться