Защитник Леонардо Бонуччи прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в .

«Жизнь состоит из циклов, а у каждого начала есть конец. После семи лет выступления за команду хочется оставить что-то красивое. Но в конце прошлого сезона связь с обеих сторон стала обрываться, и мы решили расстаться. Даже самые красивые браки иногда распадаются.

Матч с «Порту»? Бытует мнение, что именно тогда отношения дали трещину, но, честно говоря, это было лишь последней каплей – ранее были и другие ситуации.

Учитывая то, что я дал «Ювентусу», не считаю себя предателем или меркантильным. Те, кто будет меня освистывать, должны знать: обструкции будут заводить меня так же, как оскорбления, что я получал на «Ювентус Стэдиум».

Мои отношения с Аллегри были на виду, у меня было много игрового времени — значит, меня считали важным игроком. Дискутировать с тренером по прошествии нескольких лет – это нормально, а я прямолинеен и говорю правду. Хотя проблем с ним у меня не было.

Разумеется, некоторые ситуации не остаются без последствий, и у каждого своя ответственность», — сказал Бонуччи.