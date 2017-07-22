Юрген Клопп: «222 млн за Неймара – это реально с другой планеты»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, как переход нападающего Неймара в «ПСЖ» может повлиять на трансферный рынок.
«Если про Неймара не слухи, то это уже больше, чем следующий уровень. Это реально с другой планеты.
Серьезно? 222 миллиона евро? Я не могу поверить, что подобное может случиться. Но если это произойдет, то все изменится», – заявил Клопп.
Напомним, что в ближайшее время «ПСЖ» планирует оформить переход Неймара за 222 млн евро.
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