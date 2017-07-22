Доменико Кришито: «Судья играет за «Рубин»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал работу судей в первом тайме матча 2-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:1).
«Судья играет за «Рубин».
Что не получается и как исправить положение? Нам не хватает натиска впереди», — сказал Кришито телеканала «Наш футбол».
Матч обслуживает судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».
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