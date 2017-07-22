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    Доменико Кришито: «Судья играет за «Рубин»

    Теги Зенит Рубин Премьер-лига Россия судьи Доменико Кришито Владимир Сельдяков

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал работу судей в первом тайме матча 2-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:1).

    «Судья играет за «Рубин».

    Что не получается и как исправить положение? Нам не хватает натиска впереди», — сказал Кришито телеканала «Наш футбол».

    Матч обслуживает судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».

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