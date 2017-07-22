Защитник Доменико Кришито прокомментировал работу судей в первом тайме матча 2-го тура чемпионата России против (0:1).

«Судья играет за «Рубин».

Что не получается и как исправить положение? Нам не хватает натиска впереди», — сказал Кришито телеканала «Наш футбол».

Матч обслуживает судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».