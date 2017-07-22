Товарищеские матчи. «Арсенал» встречается с «Челси»
Товарищеские матчи
Касима Антлерс Япония – Севилья Испания – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сузуки (72), 2:0 – Сузуки (90).
Арсенал Англия – Челси Англия – 0:0 (первый тайм)
АРСЕНАЛ: Оспина, Мэйтленд-Найлз, Мертесакер, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Джака, Брамалл, Озил, Ивоби, Ляказетт.
ЧЕЛСИ: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Алонсо, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи, Педро.
Бохум Германия – Боруссия Д Германия – 19.00
Монако Франция – Спортинг Португалия – 21.30
Наполи Италия – Кьево Италия – 22.00
Бенфика – Халл Сити – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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