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    Товарищеские матчи. «Арсенал» встречается с «Челси»

    Теги Боруссия Дортмунд Бохум Монако Кьево Челси Бенфика Спортинг Касима Антлерс Севилья Арсенал товарищеские матчи (клубы) результаты Наполи Халл

    Товарищеские матчи

    Касима Антлерс Япония – Севилья Испания – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сузуки (72), 2:0 – Сузуки (90).

    Арсенал Англия – Челси Англия – 0:0 (первый тайм)

    АРСЕНАЛ: Оспина, Мэйтленд-Найлз, Мертесакер, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Джака, Брамалл, Озил, Ивоби, Ляказетт.

    ЧЕЛСИ: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Алонсо, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи, Педро. 

    Бохум Германия – Боруссия Д Германия – 19.00

    Монако Франция – Спортинг Португалия – 21.30

    Наполи Италия – Кьево Италия – 22.00

    Бенфика – Халл Сити – 22.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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