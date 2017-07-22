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    Клопп в личной беседе сообщил Коутиньо, что того не отпустят в «Барселону»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вечером пятницы предположительно провел беседу с хавбеком Филиппе Коутиньо.

    По информации The Times, немец должен был объяснить футболисту, что мерсисайдский клуб не позволит полузащитнику перейти в «Барселону» нынешним летом. «Ливерпуль» сейчас готовится к сезону в Гонконге.

    Каталонский клуб ранее предложил за Коутиньо 72 миллиона фунтов. «Ливерпуль» в четверг вечером ответил «Барселоне» отказом.

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