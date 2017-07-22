Клопп в личной беседе сообщил Коутиньо, что того не отпустят в «Барселону»

Главный тренер Юрген Клопп вечером пятницы предположительно провел беседу с хавбеком .

По информации The Times, немец должен был объяснить футболисту, что мерсисайдский клуб не позволит полузащитнику перейти в «Барселону» нынешним летом. «Ливерпуль» сейчас готовится к сезону в Гонконге.

Каталонский клуб ранее предложил за Коутиньо 72 миллиона фунтов. «Ливерпуль» в четверг вечером ответил «Барселоне» отказом.