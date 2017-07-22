Коларов прибыл в расположение «Ромы» для подписания контракта
Левый защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов близок к переходу в «Рому».
Сообщается, что 31-летний серб прибыл в расположение римского клуба в Бостоне для подписания контракта. В настоящее время итальянцы проводят турне в США.
Ранее стало известно, что «Рома» заплатит за Коларова около 5 миллионов евро плюс 1,5 млн в виде бонусов.
Гвардиола об уходе Коларова: «Не хочу работать с теми, кто не хочет оставаться в команде»
Aleksandar #Kolarov è arrivato a Boston! Benvenuto alla #ASRoma pic.twitter.com/xhlzisoF4E— Forzaroma.info (@forzaroma) 22 июля 2017 г.
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