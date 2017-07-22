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    Коларов прибыл в расположение «Ромы» для подписания контракта

    Теги Рома Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы фото Александар Коларов

    Левый защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов близок к переходу в «Рому».

    Сообщается, что 31-летний серб прибыл в расположение римского клуба в Бостоне для подписания контракта. В настоящее время итальянцы проводят турне в США.

    Ранее стало известно, что «Рома» заплатит за Коларова около 5 миллионов евро плюс 1,5 млн в виде бонусов.

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