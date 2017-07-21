Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от (1:3) в матче 2-го тура чемпионата России.

«В атаке мы действовали достаточно монотонно. В защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма наступлению. Надо отдать должное сопернику – он грамотно действовал и закономерно победил.

ЦСКА допускал ошибки в обороне и в матче против «Анжи»? Если проследить все серии, сухие, хорошие, без моментов, они могут оборваться таким образом, когда много пропускаешь. Уровень наших защитников и вратаря позволяют надеяться, что мы вернемся на весенний уровень. Мы знаем о своих проблемах и работаем над их устранением.

Насколько справился с ролью нападающего Дзагоев и получил ли он снова травму? Нет, травмы нет. Дзагоев просто провел мало тренировок, чтобы играть все 90 минут. Он достаточно креативный игрок, может закрыть несколько позиций, поэтому стараемся использовать его по-разному.

Что касается того, что за ЦСКА не сработал фактор свежести на фоне трех матчей за неделю, то мы много позиционно атаковали, тогда как соперник позиционно защищался. Это всегда проще», – сказал Гончаренко.