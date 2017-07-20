Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением о трансферах в современном футболе.

«Все знают, что я просил у руководства четырех футболистов, я об этом даже говорил, но я готов ограничиться тремя. Я понимаю, что ситуация на рынке очень сложная, некоторые клубы думают, что рынок для них отличается.

Мы не тот клуб, который готов покупать и делать это в режиме нон-стоп. Мы не тот клуб, который собирается платить те суммы, которые требуют, поэтому я готов ограничить свои требования по новичкам. Мы обретем лучший баланс и лучшие соревновательные условия с приходом даже трех футболистов.

Честно говоря, трансферные суммы меня не удивляют. Я говорил, что у клубов большая финансовая мощь, позволяющая им говорить «нет». Или ты платишь, что мы требуем, или ты этого не получишь.

Я могу представить, что хотел заплатить за Уокера 25 миллионов фунтов, могу это представить. Но я уверен, что они столкнулись с требованиями . И им сказали, что если вы не заплатите эту сумму, вы не получите Кайла.

У вас есть два варианта: платить или не платить. Странность в том, что я всегда работал в командах, которые могли заплатить большие деньги за топ-игроков. Сейчас же все платят большие суммы за просто хороших игроков.

А между просто хорошими игроками и топ-игроками есть разница. Это сумасшедшие цены для обычных игроков», – заявил Моуринью.