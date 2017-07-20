Ростовская область выкупила у «Матч ТВ» права на показ матчей «Ростова»

Правительство Ростовской области заключило договор с «Матч-ТВ», согласно которому все игры футбольного клуба «Ростов» будут показываться в эфире местного телеканала «Дон24».

«Я поинтересовался, сколько людей зарегистрировано на сайте клуба и подписано на его социальные сети. 125 тысяч подписок! Все они практически регулярно смотрят матчи команды. Умножаем это число на 10 и получим количество тех, кто любит футбол.

Может, они не каждый день ходят на стадион, но если есть возможность посмотреть матч по телевизору, они обязательно это сделают», – заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сумма контракта не уточняется. Ранее продал местным телеканалам или клуба права на трансляции «Зенита», «Рубина» и «Уфы».