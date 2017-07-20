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    Ростовская область выкупила у «Матч ТВ» права на показ матчей «Ростова»

    Теги Ростов Премьер-лига Россия телевидение Василий Голубев Матч ТВ

    Правительство Ростовской области заключило договор с «Матч-ТВ», согласно которому все игры футбольного клуба «Ростов» будут показываться в эфире местного телеканала «Дон24».

    «Я поинтересовался, сколько людей зарегистрировано на сайте клуба и подписано на его социальные сети. 125 тысяч подписок! Все они практически регулярно смотрят матчи команды. Умножаем это число на 10 и получим количество тех, кто любит футбол.

    Может, они не каждый день ходят на стадион, но если есть возможность посмотреть матч по телевизору, они обязательно это сделают», – заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Сумма контракта не уточняется. Ранее «Матч ТВ» продал местным телеканалам или клуба права на трансляции «Зенита», «Рубина» и «Уфы».

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