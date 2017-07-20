«Ахмат» оштрафован на 10 тысяч рублей за поддержку команды с помощью громкоговорителя

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании по итогам матчей 1-го тура РФПЛ.

«По матчу «Урал» — «Ростов», за выход за пределы технической зоны главного тренера Леонида Кучука мы оштрафовали его на 10 тысяч рублей, также клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что тренер выходил на поле во время матча.

По матчу «Тосно» — «Уфа», за отсутствие игрока уфимской команды на обязательном флеш-интервью в перерыве матча мы оштрафовали клуб на 50 тысяч рублей.

По матчу — «Арсенал», за скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов мы оштрафовали клубы на 10 тысяч рублей.

По матчу «СКА-Хабаровск» — , болельщики «Зенита» находились на ограждении стадиона, за это клуб оштрафован на 25 тысяч рублей.

По матчу «Ахмат» — «Амкар», за использование оборудования стадиона для поддержки команды хозяев, а именно громкоговорителя, «Ахмат» оштрафован на 10 тысяч рублей» — сказал Григорьянц.