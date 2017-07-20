Стала известна сумма, за которую форвард Эзекиль Хенти перешел в «Видеотон».

заплатил за Хенти около 500 тысяч евро. Документы будут оформлены сегодня», — рассказал ТАСС источник в московском клубе.

Ранее стало известно, что 24-летний нигериец подписал с венгерским клубом 3-летний контракт.

Вторую половину прошлого сезона Хенти провел на правах аренды в «Бани Яс» из ОАЭ, забив в 12 матчах 5 голов.

В феврале прошлого года нападающий перешел в «Локомотив» из словенской «Олимпии» за 5 миллионов евро. За железнодорожников Хенти провел 19 матчей, забив один гол.