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    ТАСС: «Локомотив» выручил от продажи Хенти в «Видеотон» 500 тысяч евро

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Видеотон высшая лига Венгрия Эзекиль Хенти

    Стала известна сумма, за которую форвард «Локомотива» Эзекиль Хенти перешел в «Видеотон».

    «Видеотон» заплатил за Хенти около 500 тысяч евро. Документы будут оформлены сегодня», — рассказал ТАСС источник в московском клубе.

    Ранее стало известно, что 24-летний нигериец подписал с венгерским клубом 3-летний контракт.

    Вторую половину прошлого сезона Хенти провел на правах аренды в «Бани Яс» из ОАЭ, забив в 12 матчах 5 голов.

    В феврале прошлого года нападающий перешел в «Локомотив» из словенской «Олимпии» за 5 миллионов евро. За железнодорожников Хенти провел 19 матчей, забив один гол.

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