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    Спортдиректор «Вердера» об интересе «Спартака» к Крузе: «Макс не хочет покидать Германию»

    Теги Спартак Вердер Премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Макс Крузе

    Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн прокомментировал информацию о том, что до конца июля форвард команды Макс Крузе может перейти в «Спартак» за 15 миллионов евро.

    «Мы не хотим расставаться со своими ведущими игроками.

    К тому же Макс решил пока не покидать Германию, где он по-прежнему будет находиться в центре внимания тренеров национальной сборной», — сказал Бауманн.

    В 23 матчах прошлого чемпионата бундеслиги 29-летний нападающий забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

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