Спортдиректор «Вердера» об интересе «Спартака» к Крузе: «Макс не хочет покидать Германию»

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн прокомментировал информацию о том, что до конца июля форвард команды Макс Крузе может перейти в «Спартак» за 15 миллионов евро.

«Мы не хотим расставаться со своими ведущими игроками.

К тому же Макс решил пока не покидать Германию, где он по-прежнему будет находиться в центре внимания тренеров национальной сборной», — сказал Бауманн.

В 23 матчах прошлого чемпионата бундеслиги 29-летний нападающий забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.