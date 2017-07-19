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    Tribuna Digital открывает вакансию директора по развитию игровых сервисов

    Теги Sports.ru ставки на спорт ставки на футбол

    Tribuna Digital – цифровое издательство о спорте с аудиторией более 15 миллионов пользователей в месяц по всему миру. Мы уже имеем успешный опыт создания популярных медийных продуктов для глобальной аудитории и теперь ищем директора по развитию игровых сервисов.

    Вы будете отвечать за построение игровых проектов в России и мире, стратегию и внешние партнерства. Также предстоит заниматься финансовым, маркетинговым и продуктовым планированием.

    Идеальный кандидат любит daily fantasy (любой), понимает юнит-экономику игровых проектов и имеет опыт работы с платежными системами (эти знания вам действительно пригодятся в будущей успешной работе). Вы можете работать в крупном издателе мобильных игр или букмекерской конторе (можете и в другом месте).

    От вас

     – Доказанное умение решать задачи, для которых до вас не существовало готовых решений.
     - Понимание маркетинга, опыт работы с конверсионными воронками.
     - Умение выстраивать процессы внутри команды.
     - Продуктовая и бизнес-аналитика.
     - Хороший устный и письменный английский язык.
     - Автономность в постановке и решении задач.

    От нас

     – Выделенная команда, современный стек технологий и реально большие амбиции.
     - Возможность делать новые продукты для миллионов пользователей и улучшать имеющиеся.
     - Индивидуальный график работы, загранкомандировки.
     - Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
     - Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru с темой письма “Директор по развитию игровых сервисов”.

     

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