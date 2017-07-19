Tribuna Digital открывает вакансию директора по развитию игровых сервисов

Tribuna Digital – цифровое издательство о спорте с аудиторией более 15 миллионов пользователей в месяц по всему миру. Мы уже имеем успешный опыт создания популярных медийных продуктов для глобальной аудитории и теперь ищем директора по развитию игровых сервисов.

Вы будете отвечать за построение игровых проектов в России и мире, стратегию и внешние партнерства. Также предстоит заниматься финансовым, маркетинговым и продуктовым планированием.

Идеальный кандидат любит daily fantasy (любой), понимает юнит-экономику игровых проектов и имеет опыт работы с платежными системами (эти знания вам действительно пригодятся в будущей успешной работе). Вы можете работать в крупном издателе мобильных игр или букмекерской конторе (можете и в другом месте).

От вас

– Доказанное умение решать задачи, для которых до вас не существовало готовых решений.

- Понимание маркетинга, опыт работы с конверсионными воронками.

- Умение выстраивать процессы внутри команды.

- Продуктовая и бизнес-аналитика.

- Хороший устный и письменный английский язык.

- Автономность в постановке и решении задач.

От нас

– Выделенная команда, современный стек технологий и реально большие амбиции.

- Возможность делать новые продукты для миллионов пользователей и улучшать имеющиеся.

- Индивидуальный график работы, загранкомандировки.

- Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

- Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru с темой письма “Директор по развитию игровых сервисов”.