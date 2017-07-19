Конте за следующие 2 года в «Челси» заработает почти 20 млн фунтов

Стали известны условия нового улучшенного контракта главного тренера Антонио Конте с .

Сообщается, что 47-летний итальянец до конца сезона-2018/19 сможет получить 19,2 миллиона фунтов. Ранее Конте зарабатывал почти вдвое меньше — 5 млн в год.

При этом тренер рассчитывал, что новый контракт будет не только улучшен, но и продлен до 2021 года, однако этого не случилось.