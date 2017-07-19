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    «Ман Сити» опережает «Челси» в борьбе за Данило

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Данило

    «Манчестер Сити» лидирует в споре за правого защитника «Реала» Данило, несмотря на то, что 26-летний бразилец согласовал условия личного контракта с «Челси».

    Сообщается, что переговоры «Сити» с Данило находятся в продвинутой стадии, и теперь уже «горожане» — фавориты в борьбе за игрока.

    Ранее стало известно, что «Челси» предложил за Данило 32 миллиона евро, тогда как «Реал» требует 35 млн.

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