«Ман Сити» опережает «Челси» в борьбе за Данило
«Манчестер Сити» лидирует в споре за правого защитника «Реала» Данило, несмотря на то, что 26-летний бразилец согласовал условия личного контракта с «Челси».
Сообщается, что переговоры «Сити» с Данило находятся в продвинутой стадии, и теперь уже «горожане» — фавориты в борьбе за игрока.
Ранее стало известно, что «Челси» предложил за Данило 32 миллиона евро, тогда как «Реал» требует 35 млн.
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