«Ман Сити» опережает «Челси» в борьбе за Данило

«Манчестер Сити» лидирует в споре за правого защитника Данило, несмотря на то, что 26-летний бразилец согласовал условия личного контракта с .

Сообщается, что переговоры «Сити» с находятся в продвинутой стадии, и теперь уже «горожане» — фавориты в борьбе за игрока.

Ранее стало известно, что «Челси» предложил за Данило 32 миллиона евро, тогда как «Реал» требует 35 млн.