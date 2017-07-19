Новым агентом Верратти может стать Райола

Полузащитник Марко Верратти, на которого претендует «Барселона», рассматривает возможность смены агента.

Сообщается, что 24-летний итальянец может прибегнуть к услугам известного посредника , представляющего интересы Златана Ибрагимовича, Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других звезд.

Ранее Верратти пришлось извиняться за высказывание своего нынешнего агента Донато Ди Кампли, который заявил, что «игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в «ПСЖ».

TMW: «МЮ» контактировал с окружением Верратти