Новым агентом Верратти может стать Райола
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, на которого претендует «Барселона», рассматривает возможность смены агента.
Сообщается, что 24-летний итальянец может прибегнуть к услугам известного посредника Мино Райолы, представляющего интересы Златана Ибрагимовича, Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других звезд.
Ранее Верратти пришлось извиняться за высказывание своего нынешнего агента Донато Ди Кампли, который заявил, что «игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в «ПСЖ».
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