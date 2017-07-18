Нападающий «Рубина» Максим Канунников на этой неделе может перейти в «Спартак».

Как сообщает «БИЗНЕС Online», трансфер 26-летнего форварда может обойтись московскому клубу в один миллион евро, а агенту футболиста Павлу Андрееву «Спартак» выплатит до 4 миллионов евро подъемных.

«Рубин» требует за Канунников 6 миллионов евро – эта сумма прописана в контракте с игроком, заключенном в 2014 году.

В то же время сам нападающий и его агент настаивают, что казанцы должны отпустить его за миллион евро, так как в 2015 году был подписан новый контракт, в одном из приложений которого прописана именно такая сумма выкупа прав на футболиста. При этом документ был подписан неким третьим лицом.

«Рубин» намерен провести доследственную проверку по данному факту.