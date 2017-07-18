«БИЗНЕС Online»: агент Канунникова может получить от «Спартака» до 4 млн евро подъемных
Нападающий «Рубина» Максим Канунников на этой неделе может перейти в «Спартак».
Как сообщает «БИЗНЕС Online», трансфер 26-летнего форварда может обойтись московскому клубу в один миллион евро, а агенту футболиста Павлу Андрееву «Спартак» выплатит до 4 миллионов евро подъемных.
«Рубин» требует за Канунников 6 миллионов евро – эта сумма прописана в контракте с игроком, заключенном в 2014 году.
В то же время сам нападающий и его агент настаивают, что казанцы должны отпустить его за миллион евро, так как в 2015 году был подписан новый контракт, в одном из приложений которого прописана именно такая сумма выкупа прав на футболиста. При этом документ был подписан неким третьим лицом.
«Рубин» намерен провести доследственную проверку по данному факту.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.