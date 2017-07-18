Защитник Виталий Дьяков прокомментировал свой переход в турецкий клуб.

«Суперпредложений из России мне не поступило: звали команды из ФНЛ и аутсайдеры РФПЛ. Томск послужил мне хорошим примером, поэтому я в России оставаться не хотел.

Покинуть родную страну – серьезный шаг, но я решил на это пойти. Очень интересно попробовать свои силы в другом чемпионате. Тем более я уехал не на Мальту или в Сан-Марино, а в достаточно сильное первенство Турции», – сказал Дьяков.