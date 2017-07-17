подтвердил, что завершил карьеру игрока и начнет работать в административном штабе «Ромы».

«Хочу начать с конца моей карьеры. 28 мая (день последнего матча – прим. Sports.ru) – исторический день, который очень сильно на меня повлиял. Этот день навсегда останется со мной. Сложно объяснить все чувства и эмоции, которые я испытал в этот день.

Моя глава футболиста закончена, теперь начинается другая важная глава в роли директора. Надеюсь сделать то же, что я делал на зеленом поле. Футбол был для меня всем – моей страстью, то, что задевало струны в моей душе.

Думаю, вы поймете: я хотел, чтобы 28 мая никогда не заканчивалось. Это был очень важный день, очень значимый и потрясающий.

Теперь я начинаю с самого начала. Это новая фаза и начало нового приключения. У меня будет время, чтобы втянуться в клубную структуру и почувствовать, на какой должности я буду приносить пользу и которая будет мне подходить», – заявил Тотти.

Тотти завершил карьеру. Рим поклоняется императору