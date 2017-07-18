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    Венгер обошел Фергюсона и стал лидером среди тренеров по продолжительности работы в АПЛ

    Теги Алекс Фергюсон Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    17 июля главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер достиг отметки в 7583 дня на посту главного тренера в английской премьер-лиге (отсчет начинается с сезона-1992/93 – прим. Sports.ru), опередив прежнего рекордсмена – сэра Алекса Фергюсона (7582 дня).

    Все это время Венгер проработал в «Арсенале» без перерывов.

    Французский специалист возглавил лондонцев в 1996 году, завоевал в общей сложности 16 трофеев, став лучшим тренером первого десятилетия XXI века по версии IFFHS.

    В мае 2017 года Венгер продлил соглашение с клубом еще на два сезона.

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