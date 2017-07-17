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    Роналду первый после отпуска матч сыграет с «Барселоной» в Суперкубке Испании

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид примера Испания Суперкубок Испании

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил форварду команды Криштиану Роналду полноценный месячный отпуск, поскольку игрок принимал участие в Кубке конфедераций.

    Сообщается, что на этой неделе 32-летний португалец прервет отдых, чтобы пройти традиционный медосмотр. В Мадриде Роналду пробудет 3–4 дня и снова уйдет в отпуск, во время которого у него запланированы мероприятия со спонсорами, одно из них пройдет в Японии.

    Роналду приступит к тренировкам только в конце июля, поэтому не сможет принять участие в класико с «Барселоной», которое состоится в США 30 июля в рамках International Champions Cup.

    Кроме того, нападающий вряд ли сыграет 8 августа с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Зидан хочет, чтобы прежде чем Роналду вышел на поле, он потренировался хотя бы 10 дней.

    Между этими играми, 31 июля, футболист предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов.

    Таким образом, ближайший матч Роналду проведет 13 августа на выезде с «Барселоной» в рамках первой игры за Суперкубок Испании.

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